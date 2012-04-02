Нужна срочная доработка сайта на WordPress

Ув. фрилансеры нужна возмездная помощь по доведению плагина (либо его замены на вменяемый) до ума.

Плагин призван совершать макетную загрузку изображений в создаваемую запись. Но загружает только в медиабиблиотеку, из нее уже вставка по одной.

- несколько мелких правок, в основнов, в одном месте убрать ссылку, в другом добавить.

- консультационная помощь.

наличие skype и микрофона обязательно.

доступ к сайт по запросу.