Исправить вёрстку custom select, position:relative

Здравствуйте,

Мне сверстали страницу, всё бы хорошо, только выпадающий кастомный select

обрезается другими элементами.

Подробнее: Если у дива, под который залазает выпадающий select, убираю

свойство position:relative, тогда у этого дива исчезают скруглённые уголки,

но select уже виден. Вам нужно найти правильное решение этой задачи, а не костыль,

даже если для этого нужно будет изменить всю структуру страницы.

Нужно разобраться и сделать так, чтобы выпадающий селект выпадал полностью,

не искажая при этом другие объекты вёрстки.

В приложенном html-файле два селекта, которые должны корректно выпадать:

1) Цена и 2) Расстояние до побережья.