Верстка темы для joomla 1.7

HTML-версткаЗавершен7 заявок188 просмотров
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Нужно сверстать сайт и создать шаблон для joomla 1.7

Все изменяемые элементы сайта должны быть привязаны к движку и меняться через админку.

Меню - картинками, но создаваться оно должно через меню в админке.

Пункты меню при наведении подсвечиваются белым, после перехода в раздел подсветка остается.

На главной коллаж так же подсвечивается при наведении и фото фотографа на всех страницах так же подсвечивается.

Все подсвечивающиеся элементы нужно делать картинками, но таким образом, что бы на плохом соединении не было паузы и пропадании картинки. Можно сделать подсвеченный и не подсвеченный пункт меню в одну картинку и по наведению мышки изменять позиционирование картинки или еще как.

Сайт получается почти полностью из картинок, поэтому нужно для каждого пункта меню создать Title и alt подсказки и сделать все изображения как можно более легкими, но без потери качества.

В левой колонке фотоаппараты на пленке и фотоаппарат под ними связанны и всегда висят на одном месте, а в правом нижнем углу полароид привязан к нижнему краю, при растяжении страницы, но уезжает вниз.

Фоновый рисунок не должен быть объединен ни с одним элементом, он будет через скрипт-ресайзер подгружаться различного размера в зависимости от разрешения экрана - это решение уже готово.

Joomla
12 лет назад
lda
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
xaweleon
Сергей 
34 годаАвстралия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$90
2 дня
Быстрее чем обещал в 2 раза, все качественно и точно с тз, всегда на связи. Рекомендую.
По конкретно составленному тз не может быть вопросов. Спасибо за сотрудничество, по больше бы таких. Надеюсь ещё будет обращаться. Ему можно доверять. С оплатой тоже задержек не было. Все в срок.
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