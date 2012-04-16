Приватный проект для Е. Найденова

Отлично поработали, вся информация была предоставлена, нужно было иногда дорабатывать логику страниц самому, но с другой стороны это иногда и к лучшему, потому что у исполнителя больше опыта и он может предложить оптимальное решение. Оплата была произведена в полном объёме и раньше чем все было готово. Крис, дорабатываем ваш проект и если будет новая работа обращайтесь, готов сотрудничать!