Натянуть тему на WordPress - Classipress

Ув. фрилансеры нужна возмездная помощь по доведению плагина (либо его замены на вменяемый) до ума. Плагин призван совершать макетную загрузку изображений в создаваемую запись. Но загружает только в медиабиблиотеку, из нее уже вставка по одной. - несколько ...
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Необходимо натянуть тему http://themes.premiumpixels.com/gridlocked/ на satupersen.com. Сейчас сайт использует тему Classipress и функционал должен быть сохранен. От темы Gridlocked нужен только дизайн.
Все файлы тем будут предоставлены исполнителю.
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