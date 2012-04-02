Натянуть тему на WordPress - Classipress

$50
HTML-версткаЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Необходимо натянуть тему http://themes.premiumpixels.com/gridlocked/ на satupersen.com. Сейчас сайт использует тему Classipress и функционал должен быть сохранен. От темы Gridlocked нужен только дизайн.

Все файлы тем будут предоставлены исполнителю.

WordPress
12 лет назад
EleSha
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
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