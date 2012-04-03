Поменять наполнение страницы на сайте

Всем добрый день. Суть задачи: есть сайт www.pvcenter.ru. Вкладку "РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ" надо заменить на "АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ИЗ БЕЛАРУСИ". И добавить на эту страницу информацию про туры вот отсюда www.321.by. Т.е. сверстать простую табличку и прикрутить кнопку "ДАЛЕЕ", нажав на которую можно будет скачать вордовский документ.

Оставляйте, пожалуйста, ваши предложения по цене.