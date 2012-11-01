sebastianofereir

1.Крупный проект более 50тысяч пос. в день требуется программист, желательно РБ, г. Минск 2.Долговременное сотрудничество 3.Достойная оплата
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
1.необходимо поправить блок ditto+TvTagCloud(проблема с дружественными ЧПУ) 2.Разработка парсера туров. 3.Мелкие доработкиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
1. Создать сайт на основе существующего Landtour.by(без дизайна и верстки): -слайдер -поисковая форма "Что и где лечим"(со старого сайта+контент) -Поисковой модуль ( готовый) размещение(iframe-форма) -перечень стран -рубрикатор туров (6+8 с наполнением) -ЧПУ(рассмотреть вариант применения старых урлов для страниц наполнения, ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт11 лет назад
На готовый сайт натянуть новый дизайн, сроки исполнения и цена: Сайт собственная смs: http://landtour.byHTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
редизайн сайта тур-агенства landtour.by, создание логотипа, сроки, стоимость от. Вершстка, внедрение слайдераДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо на существующей cms доработать портал, тематика мед-туризм: новый шаблон, верстка, создание баннерной площадки, кабинета партнеров, создание модуля поиска лечебных туров Стоимость и сроки исполнения "от" писать в лс http://www.sanatoriiby.ru/ вот старая версия хотелось бы увидеть картинки ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад