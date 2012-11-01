sebastianofereir

1. Создать сайт на основе существующего Landtour.by(без дизайна и верстки): -слайдер -поисковая форма "Что и где лечим"(со старого сайта+контент) -Поисковой модуль ( готовый) размещение(iframe-форма) -перечень стран -рубрикатор туров (6+8 с наполнением) -ЧПУ(рассмотреть вариант применения старых урлов для страниц наполнения, ...