требуется написать модуль "фотогалерея" подобно http://www.geotechnica.ru/objects/ сайт для которого нужно написать модуль http://stroi.msk.ru/ движок wpier.ru сроки, стоимость
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Макет готов. Требуется верстка, натяжка на движок и сделать модуль новости med-complekt.ruЗакрыт11 лет назад
Фреймворк CodeIgniter http://www.rtk-logistika.ru/ пункты меню теже самые. + на главной есть блок. туда мы ставим видео или картинку из административной панели. нужно добавить возможность ставить картинку со ссылкой. интересует стоимость и сроки.Завершен11 лет назад
Сайт с каталогом. Редакция: 1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт Дизайн готов. По функционалу содержит: слайдер новости статьи фотогалерея (альбомы) Интересует цена и сроки. Тз по запросу. Указывайте почту, куда его выслать.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
Поменялась версию php. Появилась ошибка: Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in ***** on line 292 пример http://acento.ru/article.htm цена и срокиЗавершен11 лет назад
внести изменения на сайте: 1)раздел производители http://stroi.msk.ru/manufacturers/ формируется автоматически. производители на вывод берутся из параметров каталога. пример - тут поле завод в фильтре http://stroi.msk.ru/catalog/7/16/37/ если в разных разделах встречаются один и тот же завод, то на странице производителей этот завод выводится ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
иконку крана (картинка в приложении) сделать анимированной. Чтобы Кран медленно и ненавязчиво действовал. Поднимал вверх/вниз трос, ездила влево-вправо лебедка. интересует цена и срокиАнимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добавить надпись "нам 15 лет!" , одеть на лого праздничный колпак и конфети... должно смотреться ярко, празднично. интересует цена, срокиЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать аудит сайта. -проверка более 200 параметров сайта -на каком этапе посетители покидают сайт - все о конкурентах -тестирование конверсии -технический аудит -проверка оценки юзабилити сайта Интересует стоимость услуг(можно по пунктам). Полный перечень услуг.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
что-то типа этого http://www.rinascimento.com/ по функционалу - администрируемая галерея типа http://www.rinascimento.com/collection/fall-winter-1213/, возможность видео выкладывать. будет закрытый раздел для клиентов - доступ по паролю. Там Возможность просмотра каталога товаров . Интересует: 1) система управления 2) цена с дизайном и без дизайна ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
сайт разработан на платформе http://wpier.ru/ нужно разработать подобный раздел: http://www.zcc.ru/arhclub.html разделы КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ тут список альбомов мероприятий ДИЗАЙНЕРЫ список дизайнеров и дизайн-студий каждая студия имеет фото, описание и портфолио с работами, разбитыми по альбомам. Интересует цена и сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт имеет два раздела для посетителей: розничный – обычный интернет магазин и оптовый раздел, в котором оптовый клиент после авторизации имеет возможность составить заказ и в виде вложения в письмо отправить его нашему менеджеру. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад