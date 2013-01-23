внести изменения на сайте: 1)раздел производители http://stroi.msk.ru/manufacturers/ формируется автоматически. производители на вывод берутся из параметров каталога. пример - тут поле завод в фильтре http://stroi.msk.ru/catalog/7/16/37/ если в разных разделах встречаются один и тот же завод, то на странице производителей этот завод выводится ...