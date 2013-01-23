wereek-k

Вера Балакирева wereek-k

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Создание английской версии сайта

    Фреймворк CodeIgniter http://www.rtk-logistika.ru/ пункты меню теже самые. + на главной есть блок. туда мы ставим видео или картинку из административной панели. нужно добавить возможность ставить картинку со ссылкой. интересует стоимость и сроки.

    CodeIgniter
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт с каталогом товаров

    Сайт с каталогом. Редакция: 1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт Дизайн готов. По функционалу содержит: слайдер новости статьи фотогалерея (альбомы) Интересует цена и сроки. Тз по запросу. Указывайте почту, куда его выслать.

    Битрикс1С-Битрикс
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки на сайте

    внести изменения на сайте: 1)раздел производители http://stroi.msk.ru/manufacturers/ формируется автоматически. производители на вывод берутся из параметров каталога. пример - тут поле завод в фильтре http://stroi.msk.ru/catalog/7/16/37/ если в разных разделах встречаются один и тот же завод, то на странице производителей этот завод выводится ...

    Правки на сайт
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оживить картинку

    иконку крана (картинка в приложении) сделать анимированной. Чтобы Кран медленно и ненавязчиво действовал. Поднимал вверх/вниз трос, ездила влево-вправо лебедка. интересует цена и сроки

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Украсить логотип

    Добавить надпись "нам 15 лет!" , одеть на лого праздничный колпак и конфети... должно смотреться ярко, празднично. интересует цена, сроки

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Аудит сайта

    Нужно сделать аудит сайта. -проверка более 200 параметров сайта -на каком этапе посетители покидают сайт - все о конкурентах -тестирование конверсии -технический аудит -проверка оценки юзабилити сайта Интересует стоимость услуг(можно по пунктам). Полный перечень услуг.

    Аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта

    что-то типа этого http://www.rinascimento.com/ по функционалу - администрируемая галерея типа http://www.rinascimento.com/collection/fall-winter-1213/, возможность видео выкладывать. будет закрытый раздел для клиентов - доступ по паролю. Там Возможность просмотра каталога товаров . Интересует: 1) система управления 2) цена с дизайном и без дизайна ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработкого нового модуля для сайта

    сайт разработан на платформе http://wpier.ru/ нужно разработать подобный раздел: http://www.zcc.ru/arhclub.html разделы КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ тут список альбомов мероприятий ДИЗАЙНЕРЫ список дизайнеров и дизайн-студий каждая студия имеет фото, описание и портфолио с работами, разбитыми по альбомам. Интересует цена и сроки.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта

    Сайт имеет два раздела для посетителей: розничный – обычный интернет магазин и оптовый раздел, в котором оптовый клиент после авторизации имеет возможность составить заказ и в виде вложения в письмо отправить его нашему менеджеру. ...

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
druzhkov
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Создание английской версии сайта
Спасибо за интересный заказ. Оплата чётко, как и договаривались.
Рекомендую. Александр справился с задачей быстро. Все выполнил на совесть и по срокам не подвел.
Ответный отзыв
kraftd
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Оживить картинку
Отличный заказчик, оплата во время и тз четкое. рекомендую
Рекомендую. Ответственно относится к работе. Предлагает много вариантов. Работу выполнил быстро.
Ответный отзыв
Dimec
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Устранить ошибку
Все отлично! Было предоставлено понятное задание, а после выполнения - быстро проверено и оплачено. Спасибо.
Рекомендую Дмитрия как ответственного исполнителя. С поставленной задачей справился быстро. Спасибо. При необходимости обращусь снова.
Ответный отзыв
gickach
Игорь 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Украсить логотип
Успешное сотрудничество. Быстрая оплата. Четкое ТЗ. Рекомендую!
К выполнению проекта относится очень ответственно. Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую как хорошего исполнителя.
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