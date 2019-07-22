sosnovskij

Добрый день! Необходимы доработки сайта Wordpress. ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1KFAPvvgyeRk7nXHTU_tA0xRLFvEMMOQt3Ym06zRKfFs/edit?usp=sharingПросьба к заявке прикрепить стоимость и сроки. Спасибо :)
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! 1. Важно: автор должен владеть темой - работать в SMM-сфере или иметь опыт в создании/продвижении групп или аккаунтов в социальных сетях: VK, Instagram, Facebook и т.п. 2. Необходимо 10 статей (4-9 тысяч знаков каждая). В заявке ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Для сайта по продаже пневматического оружия необходим контент. Важно: автор должен владеть темой — быть владельцем пневматики, работать в данной сфере и тп. В заявке просьба написать: - стоимость за 1000 символов без пробелов; - какой опыт ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! 1. Важно: автор должен владеть темой — работать в сфере и/или разбираться в: - аттестации по промышленной безопасности; - подготовке экспертов по электробезопасности; - лицензировании (МЧС, картография, Министерства культуры и т.п.); - сертификации; - СРО; - и т.п. Необходим пунктуальный и ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Здравствуйте! 1. Необходим пунктуальный и ответственный автор, который умеет грамотно и лаконично излагать свои мысли. 2. Важно: автор должен владеть темой: - быть активным путешественником (желательно самостоятельным); - разбираться в тонкостях покупки авиабилетов (например, когда купить билеты наиболее выгодно); - ...Завершен3 года назад
Здравствуйте! 1. Важно: автор должен владеть темой: диетолог/нутрициолог и/или фитнес-тренер с возможностью подтверждения документами/фотографиями. 2. Необходим пунктуальный и ответственный автор, который умеет грамотно и лаконично излагать свои мысли. 3. Необходимо 10 статей по ЗОЖ-тематике (3-8 тысяч знаков каждая). ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! 1. Необходим пунктуальный и ответственный автор, который умеет грамотно и лаконично излагать свои мысли. 2. Важно: автор должен владеть темой: - быть активным путешественником (желательно самостоятельным); - разбираться в тонкостях покупки авиабилетов (например, когда купить билеты наиболее выгодно); - ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходим парсинг рейтинга liveinternet.ru: - первые 15000 сайтов - регион "Все страны". По парсингу: 1. Если у сайта закрытая статистика, то его пропускаем и никуда не записываем. 2. Если у сайта открытая статистика, то: 2.1. Снять количество сессий за ноябрь. 2.2. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходим контент по истории страйкбола 6-8 тысяч знаков (в перспективе заказ на описания для 50 категорий интернет-магазина). Важно! Автор должен хорошо быть знаком с темой (играть или работать в этой сфере). В заявке укажите, ...Завершен4 года назад
Здравствуйте! Необходим контент для 50 страниц по теме. Важно! Автор должен хорошо быть знаком с темойКопирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Необходимы доработки темы Travelify (ru.wordpress.org/themes/travelify/ ), а именно:1. Убрать h2 из названия блока комментариев (оформление стилями) + убрать вывод название статьи. Просто: «Отзыв: 1» и «Отзывов: %».2. Убрать ссылку с даты комментария.3. Название статьи ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимы мелкие доработки плагина DW Question & Answer (CMS Wordpress, ссылка на плагин wordpress.org/plugins/dw-question-answer/ ): [list][*]удаление стандартных хлебных крошек сайта со страниц плагина; [*]удаление слова "Рубрика" из хлебных крошек плагина; [*]удаление название рубрики из хлебных крошек на ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужен парсер выдачи и сайтов, который будет уметь парсить поисковую выдачу по заданным ключевым словам (Яндекс с возможностью указания региона и Google) и собирать на "спарсенных" сайтах информацию по: 1. Наличию сайтов в Яндекс.Каталоге и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. На долгосрочный период (от года и больше) необходим автор в медицинский проект. Необходимы не уникальные тексты по Advego (хотя уникальность должна присутствовать), а исполнительный и ответственный автор, который желает стать частью проекта, для ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужен десктопный (windows 7) вариант парсинга поисковых подсказок Яндекса, которые начинаются с определенного слова. На выходе – это список поисковых подсказок в формате txt-файла (каждая новая подсказка с новой строки). Нужен глубокий парсинг. Разберу ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Для форума на IPB (версия движка 3.X) на периодической основе необходимы доработки, некоторые правки, разработка хуков. Необходим специалист на разовые, но периодические задачи (долгосрочное сотрудничество). Схема примерно следующая: раз в 1-2 недели я высылаю ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $13
Приветствую. Необходимы 6 статей (каждая не менее 2000 знаков без пробелов) по тематике "Создание и продвижение сайтов". В статьи нужно гармонично вставить по 2 анкора. Тексты уникальные, легко читаемые. Я высылаю 6 тем и анкоры. Вы присылаете ...Завершен11 лет назад
- $100
Разработать или установить хуки (моды), а также исправить баги. 1) Релевантные топики на страницах темы. 2) Пометка ТС у топикстартера на страницах темы. 3) ЧПУ на форуме. 4) Карта сайта. 5) Исправление бага в рассылке с форума в html. 6) Ссылка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Приветствую! Необходим парсер поисковой выдачи Яндекса по определенным запросам для собственных нужд. - парсинг количества страниц по ссылке "Еще" для ТОП 10 сайтов; - парсинг значения показателя ТИЦ для ТОП 10 сайтов; - парсинг наличия в Яндекс-каталоге для ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Необходима разработка модификации для IPB 3 - балльная система. Суть: - Пользователь за оставленные сообщения и созданные темы получает баллы. Например, 3 за созданную тему и 1 балл за оставленное сообщение. Количество баллов можно регулировать ...Завершен11 лет назад