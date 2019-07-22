sosnovskij

Сергей sosnovskij

 
35 летРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$108
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработки сайта на Wordpress

    Добрый день! Необходимы доработки сайта Wordpress. ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1KFAPvvgyeRk7nXHTU_tA0xRLFvEMMOQt3Ym06zRKfFs/edit?usp=sharingПросьба к заявке прикрепить стоимость и сроки. Спасибо :)

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Контент по тематике SMM

    Здравствуйте! 1. Важно: автор должен владеть темой - работать в SMM-сфере или иметь опыт в создании/продвижении групп или аккаунтов в социальных сетях: VK, Instagram, Facebook и т.п. 2. Необходимо 10 статей (4-9 тысяч знаков каждая). В заявке ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент по пневматике

    Здравствуйте! Для сайта по продаже пневматического оружия необходим контент. Важно: автор должен владеть темой — быть владельцем пневматики, работать в данной сфере и тп. В заявке просьба написать: - стоимость за 1000 символов без пробелов; - какой опыт ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 10 статей по аттестации/подготовке персонала/экспертов, лицензировании

    Здравствуйте! 1. Важно: автор должен владеть темой — работать в сфере и/или разбираться в: - аттестации по промышленной безопасности; - подготовке экспертов по электробезопасности; - лицензировании (МЧС, картография, Министерства культуры и т.п.); - сертификации; - СРО; - и т.п. Необходим пунктуальный и ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 10 статей по travel-тематике

    $100

    Здравствуйте! 1. Необходим пунктуальный и ответственный автор, который умеет грамотно и лаконично излагать свои мысли. 2. Важно: автор должен владеть темой: - быть активным путешественником (желательно самостоятельным); - разбираться в тонкостях покупки авиабилетов (например, когда купить билеты наиболее выгодно); - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Контент по тематике похудение, ЗОЖ

    Здравствуйте! 1. Важно: автор должен владеть темой: диетолог/нутрициолог и/или фитнес-тренер с возможностью подтверждения документами/фотографиями. 2. Необходим пунктуальный и ответственный автор, который умеет грамотно и лаконично излагать свои мысли. 3. Необходимо 10 статей по ЗОЖ-тематике (3-8 тысяч знаков каждая). ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент для travel тематики

    Здравствуйте! 1. Необходим пунктуальный и ответственный автор, который умеет грамотно и лаконично излагать свои мысли. 2. Важно: автор должен владеть темой: - быть активным путешественником (желательно самостоятельным); - разбираться в тонкостях покупки авиабилетов (например, когда купить билеты наиболее выгодно); - ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер рейтинга liveinternet

    Здравствуйте! Необходим парсинг рейтинга liveinternet.ru: - первые 15000 сайтов - регион "Все страны". По парсингу: 1. Если у сайта закрытая статистика, то его пропускаем и никуда не записываем. 2. Если у сайта открытая статистика, то: 2.1. Снять количество сессий за ноябрь. 2.2. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент по страйкболу

    Здравствуйте! Необходим контент по истории страйкбола 6-8 тысяч знаков (в перспективе заказ на описания для 50 категорий интернет-магазина). Важно! Автор должен хорошо быть знаком с темой (играть или работать в этой сфере). В заявке укажите, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Контент

    Здравствуйте! Необходим контент для 50 страниц по теме. Важно! Автор должен хорошо быть знаком с темой

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактирование темы Wordpress (Travelify)

    Здравствуйте! Необходимы доработки темы Travelify (ru.wordpress.org/themes/travelify/ ), а именно:1. Убрать h2 из названия блока комментариев (оформление стилями) + убрать вывод название статьи. Просто: «Отзыв: 1» и «Отзывов: %».2. Убрать ссылку с даты комментария.3. Название статьи ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка worpress-плагина – DW Question & Answer

    Добрый день!  Необходимы мелкие доработки плагина DW Question &amp; Answer (CMS Wordpress, ссылка на плагин wordpress.org/plugins/dw-question-answer/ ):  [list][*]удаление стандартных хлебных крошек сайта со страниц плагина; [*]удаление слова "Рубрика" из хлебных крошек плагина; [*]удаление название рубрики из хлебных крошек на ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер поисковой выдачи и сайтов

    Здравствуйте! Нужен парсер выдачи и сайтов, который будет уметь парсить поисковую выдачу по заданным ключевым словам (Яндекс с возможностью указания региона и Google) и собирать на "спарсенных" сайтах информацию по:  1. Наличию сайтов в Яндекс.Каталоге и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Медицинский контент

    Добрый день. На долгосрочный период (от года и больше) необходим автор в медицинский проект. Необходимы не уникальные тексты по Advego (хотя уникальность должна присутствовать), а исполнительный и ответственный автор, который желает стать частью проекта, для ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсинг поисковых запросов Яндекса (десктоп)

    Здравствуйте! Нужен десктопный (windows 7) вариант парсинга поисковых подсказок Яндекса, которые начинаются с определенного слова. На выходе – это список поисковых подсказок в формате txt-файла (каждая новая подсказка с новой строки). Нужен глубокий парсинг. Разберу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Специалист по IPB 3.X: доработки, разработка хуков

    Здравствуйте! Для форума на IPB (версия движка 3.X) на периодической основе необходимы доработки, некоторые правки, разработка хуков. Необходим специалист на разовые, но периодические задачи (долгосрочное сотрудничество). Схема примерно следующая: раз в 1-2 недели я высылаю ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Уникальные стати по тематике "Интернет"

    $13

    Приветствую. Необходимы 6 статей (каждая не менее 2000 знаков без пробелов) по тематике "Создание и продвижение сайтов". В статьи нужно гармонично вставить по 2 анкора. Тексты уникальные, легко читаемые. Я высылаю 6 тем и анкоры. Вы присылаете ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Хуки для IPB 3

    $100

    Разработать или установить хуки (моды), а также исправить баги. 1) Релевантные топики на страницах темы. 2) Пометка ТС у топикстартера на страницах темы. 3) ЧПУ на форуме. 4) Карта сайта. 5) Исправление бага в рассылке с форума в html. 6) Ссылка ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер поисковой выдачи Яндекса

    Приветствую! Необходим парсер поисковой выдачи Яндекса по определенным запросам для собственных нужд. - парсинг количества страниц по ссылке "Еще" для ТОП 10 сайтов; - парсинг значения показателя ТИЦ для ТОП 10 сайтов; - парсинг наличия в Яндекс-каталоге для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка мода для IPB 3 (балльная система)

    Здравствуйте! Необходима разработка модификации для IPB 3 - балльная система. Суть: - Пользователь за оставленные сообщения и созданные темы получает баллы. Например, 3 за созданную тему и 1 балл за оставленное сообщение. Количество баллов можно регулировать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$108
10 баллов
3 года назад
10 статей по travel-тематике
С Сергеем очень приятно работать! Только рекомендации!
Спасибо за сотрудничество. Контент по ТЗ и в сжатые сроки.
Ответный отзыв
maxfrancisco
Максим 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$9
10 баллов
4 года назад
Контент по страйкболу
Сергей дал чёткое ТЗ для выполнения проекта. Всегда был на связи. Быстро проверил и оплатил выполненную работу. Рекомендую для сотрудничества.
Спасибо за статью. Максим приятен в общении, постоянно на связи. Заказ выполнен в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
Atrio
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
$70
10 баллов
6 лет назад
Парсинг поисковых запросов Яндекса (десктоп)
Хорошая постановка задачи! Быстрая оплата!
Все ок. Спасибо.
Ответный отзыв
noproblemis
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$13
10 баллов
9 лет назад
Уникальные стати по тематике "Интернет"
Сергей всегда был на связи, объяснял моменты, которые мне было что-то непонятно, тема была интересной.
Все в срок, по ТЗ и за адекватную стоимость. Спасибо.
Ответный отзыв
nopster
Максим 
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Парсер поисковой выдачи Яндекса
Отличный заказчик, хорошо сформулированная задача, своевременная оплата. Сотрудничество доволен на все 100%.
Спасибо, Максим, за программу! Все в сроки и по адекватной цене. Приятно было посотрудничать :)
Ответный отзыв