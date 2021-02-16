Контент по тематике SMM

Здравствуйте!

1. Важно: автор должен владеть темой - работать в SMM-сфере или иметь опыт в создании/продвижении групп или аккаунтов в социальных сетях: VK, Instagram, Facebook и т.п.

2. Необходимо 10 статей (4-9 тысяч знаков каждая). В заявке просьба написать:

- стоимость за 1000 символов без пробелов;

- какой опыт в данной сфере.

3. Если в портфолио есть подобный контент, то просьба сослаться на него.

Бюджет образный. Окончательный обсуждаем.