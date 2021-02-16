Исправления

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Его дам в лс

надо переписать там тексты, не все нравятся

Наши конкурентыhttps://arsplus.ruhttps://mstr.ru в качестве референсов. Не обязательно рерайт, можно новое написать, но надо придумать, что писать. : "главная (услуги)" и "о компании"с вас сначала план текста.

3 года назад
guest_16120083037817
3 года в сервисе
Был
3 года назад