Исправления

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Есть сайт
Его дам в лс
надо переписать там тексты, не все нравятся
Наши конкурентыhttps://arsplus.ruhttps://mstr.ru в качестве референсов. Не обязательно рерайт, можно новое написать, но надо придумать, что писать. : "главная (услуги)" и "о компании"с вас сначала план текста.
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