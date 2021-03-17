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Написание текста, букмекерские конторы, "Париматч регистрация"
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Добрый день!
Интересует написание текста. Если будет хороший текст с соблюдением всех требований, будем делать заказы на регулярной основе.
Если необходимы какие-либо уточнения - пишите
Тема: Регистрация в букмекерской конторе Париматч (именно для пользователей из Украины)
Задача: дать исчерпывающее описание процедуре регистрации в БК Париматч, нюансы и особенности, на что обратить внимание.
Аудитория: Молодые люди, уже принявшие для себя решение стать клиентом Париматч.
Язык. Общеупотребительный. Каждый сложный термин нужно раскрыть.
Структура. Текст поделен на ряд блоков-подзаголовков по 2-5 (в среднем) абзацев в каждом.
Абзац – на 1-5 предложений. По возможности избегать сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Все перечисления оформлять в виде списков: если последовательность пунктов не важна – использовать маркированные.
Кол-во символов в статье: от 5500 до 7000 с пробелами
При описании можно не делать упор именно на десктопную версию. Отдельно описание только через мобильное приложение.
Все ключи в прямом вхождении, при этом постараться избегать повторений и склонять ключи при необходимости.
Ключи как и дополнительные слова равномерно распределены по тексту.
Текст должен сопровождаться уникальными 3-5 картинками помогающими описать процесс.
Ориентировочное содержание (не подзаголовки, может менять при соблюдении последовательной подачи):
1. Вступление на 1 абзац, коротко описывающее содержание статьи, не надо делать описание самого букмекера и его преимуществ.
2. Какие возможности дает Париматч до регистрации. Что может делать пользователь на сайте еще не будучи клиентом.
3. Шаги регистрации.
Условия и требования для регистрации.
Заполнение формы
На что обратить внимание.
4. Идентификация личности (Париматч не требует прохождения процедуры от всех клиентов, но лучше ее пройти сразу...почему и т.д)
5. Возможности сайта после регистрации: доступен личный кабинет, пополнение счета, доступ к трансляциям
6. Регистрация через мобильные приложения. Отличия, возможности.
7. Заключение.
8. FAQ:
Есть ли бонус при регистрации в Париматч?
Можно изменить валюту игрового счета?
Что если я указал неверные личные данные при регистрации?
Что делать если я забыл пароль после регистрации?
Написание бренда:
Пари Матч - преимущественно
Parimatch
Париматч
Пари-Матч
Ключевые слова:
Пари Матч регистрация
регистрация в БК Пари Матч
как зарегистрироваться
зарегистрироваться на сайте
зарегистрированный в .... Parimatch
зарегистрировать нового пользователя
регистрация нового аккаунта
регистрацию на сайте Париматч
при регистрации в Пари Матч
регистрация...официальный сайт
Пари Матч...зарегистрироваться
Дополнительные слова:
создать аккаунт
создать игровой счет
созданию учетной записи
форма регистрации
регистрационная форма
заполнить регистрационную форму
мобильная версия Пари Матч
полная версия сайта
сайте букмекерской конторы parimatch
мобильных приложений париматч
кнопку регистрация
подтверждения регистрации
процедуры идентификации
Построение фраз должно быть как можно более читаемым
Стараться не превышать вхождение любого слова в документ выше 2% - - постараться все-таки влезть.
Необходимо разбить текст на абзацы, оптимально - до 450 символов
Текст разбит на заголовки (по мере возможности с ключами)
В тексты более 800 символов необходимо вставлять внутренние заголовки
По тексту должен быть размещен нумерованный или ненумерованный список (один или несколько)
Ключи выделить жирным
Ключи равномерно по тексту.
Важно! Классическая тошнота документа - до 3.0 (https://advego.ru/text/seo/)
Важно! Показатель воды - до 55% (лучше меньше)
Должны быть написаны title и deccription.
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