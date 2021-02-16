Задание на копирайт для интернет магазина

Срочно нужно расписать игровую структуру, main goal и secondary goals AAA игры последних 2-х лет. В идеале хотелось бы Ori and the Will of the Wisps. Также нужно сделать скриншот который лучше всего показывает in game ...
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Добрый день!
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Обязательно опыт подобных работ.
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