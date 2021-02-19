Написать продающий текст

Ратмир, приятный человек и отличный профессионал своего дела! Быстро поняли друг друга и приступили к работе. Очень хороший слог и манера письма. Результатом довольны на 1000%. Однозначно рекомендуем к сотрудничеству и сами ещё будем обращаться в будущем. Спасибо за качество и ответственный подход к делу.