Требуется написать дипломную работу на украинском языке на тему "Лингвостилистические средства выражения в индивидуально-мовной картине мира Е. Кононенко". Основные разделы: теоретическая сущность и определение иронии в лингвостилистике, жанры иронии, функциональный потенциал средств. Срок выполнения - до 20 мая. Дополнительные материалы предоставлены.