Требуется написать дипломную работу на украинском языке на тему "Лингвостилистические средства выражения в индивидуально-мовной картине мира Е. Кононенко". Основные разделы: теоретическая сущность и определение иронии в лингвостилистике, жанры иронии, функциональный потенциал средств. Срок выполнения - до 20 мая. Дополнительные материалы предоставлены.
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Требуется разработка дипломной работы на тему 'Лингвостилистические средства выражения в индивидуально-мовной картине мира Е. Кононенко' на материале сборки новел 'Книгарня Шок'. Необходимы глубокий анализ и проработка темы.Закрыт3 года назад
Требуется специалист для создания сайта «под ключ» с последующей поставкой на хостинг. Есть несколько вариантов тематики сайта для обсуждения. Ожидается уточнение стоимости и дальнейших деталей проекта.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт3 года назад
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Срок до 29.04.21 Написать Курсовую Работу на укр. языке. Тема любая на выбор в прикрепленной фотографии :) Состав работы : 2. Зміст. Зміст подають ...Закрыт4 года назад
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Тема диплома: Стилістична інтерпретація оповідань Марка Твена / Stylistic Interpretetion of M.Twain`s Short Stories. Диплом должен состоять из двух разделов: 1)в первом разделе все о Стилистической интерпретации. ...Завершен4 года назад
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Методологія політичних досліджень Тема курсовой : Основні різновиди інформаційно-аналітичних документів у політологічному дослідженні Срок до 01.05.2021 40 страницНаписать на украинском языке.Завершен4 года назад
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Дипломная работа на тему: Обґрунтування стратегії фінансового управління на підприємстві Уникальность работы 80%Закрыт4 года назад
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