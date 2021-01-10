Daria555

Дарья Daria555

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$45
10 баллов
4 года назад
Написать диплом. Стилістична інтерпретація оповідань Марка Твена
Очень рекомендую Дарью, замечательный заказчик, с которым приятно иметь дело. При случае с удовольствием поработаю ещё.
Мария уникальный копирайтер, работа выполнена качественно, быстро. Спасибо вам за порядочность и ответственность . Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
ilyabarnachuck
Илья 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Курсовая работа
Спасибо за заказ)
спасибо за работу. все ок
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ilyabarnachuck
Илья 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Контрольная работа на тему Тема «Релігійний фундаменталізм в буддизмі»
Спасибо за хэ аказ)
Работа выполнена в срок. Быстро. Качественно.
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NFlier
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
4 года назад
Написать диплом , срок 30 дней
Отличный заказчик. Вежливый и пунктуальный. Рекомендую.
Работа выполнена даже раньше указанных сроков. Отличный исполнитель! Рекомендую к сотрудничеству !
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