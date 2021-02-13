Создание email писем

КопирайтингЗакрыт8 заявок645 просмотров
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Ищу специалиста для подготовки писем для email рассылок.

Задачи:

- рерайт текстов в продающие сообщения

- поиск картинок к теме письма (при необходимости), чаще всего предоставляются

- редактирование / оптимизация изображений для писем (изменение размеров, сжатие и т.д.)

- верстка писем в конструкторе или в html-формате в фирменном стиле компании с соблюдением правил сервисов для эффективной рассылки

- часть писем будет дайджест изменений / обновлений сервиса

Объем: 10-20 писем в месяц

Материалы предоставляем блоками по 4-8 писем.

Предпочтение отдаем соискателям на выполнение проекта полностью.

Рассматриваем варианты работы на постоянной основе.

При отклике необходимо указать стоимость за 1 письмо и срок верстки (в часах) на следующие позиции:

- дайджест на 6 новостей

- рерайт и верстка продающего письма

P.S. Стоимость и сроки за проект указаны ориентировочные. Расчет ведется за кол-во подготовленных по ТЗ писем

3 года назад
guest_16132945629571
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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