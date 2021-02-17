Написать англоязычные статьи в блог

Добрый день! Разработка многостраничного сайта. ТЗ можно увидеть по ссылке: https://wdfiles.ru/5e42a8 От соискателя требуется наличие портфолио, а также умение слушать и соблюдать требования в ТЗ. Педантичность, знание английского будет Вашим конкурентным преимуществом. Опыт в создании сайтов Forex тематики приветствуется. Желаемый ...