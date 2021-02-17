Написать англоязычные статьи в блог

КопирайтингЗавершен7 заявок569 просмотров
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Необходимо написать 2 англоязычные статьи в англоязычный блог.

1. Статья про авточехлы.

2. Статья про продвижение в инстаграм.

Статьи небольшие, по 1500 збп.

Оплата $2 за 1000 збп..

Статьи должны быть интересны, уникальны и на грамотном английском.

Задача пробная, при успешном выполнении готовы почти ежедневно предоставлять новые задачи.

3 года назад
wildathead
Мария 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
dmitriewicz
Григорий 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$4
2 дня
Все хорошо, все понравилось. Григорий написал интересную статью на английском языке, все в соответствии с заданием. Будем работать еще.
Интересное задание, рекомендую к сотрудничеству!
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