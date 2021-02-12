Написать отверы на вопросы по экономике

11 текстов, объем каждого текста ~1700с. +-200с. Абзацы ( примрено по 3-5 предложений), список (1), подзаголовки (на такой объем 1-2). Есть ключевики. Срок - воскресенье, стоимость 80 руб/1000 симв (если ваша цена выше, можете не откликаться, бюджет ...
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