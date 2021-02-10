Описание сервисных центров

11 текстов, объем каждого текста ~1700с. +-200с. Абзацы ( примрено по 3-5 предложений), список (1), подзаголовки (на такой объем 1-2). Есть ключевики. Срок - воскресенье, стоимость 80 руб/1000 симв (если ваша цена выше, можете не откликаться, бюджет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо составить пять описаний для сервисных центров на портале https://servicerating.ru/
Описание (“О нас”) от 750 знаков (до 1500 максимум). Туда можно писать:
- Какая их основная специализация
- Среднее время ремонта
- Средняя стоимость ремонта
- О качестве предоставляемых услуг
- Гарантии
- Профессионализме сотрудников (их образовании)
- Оснащение современным оборудованием для ремонта
- Мотивационная фраза
- Любая информация, которая может быть полезна.
Информацию берем с официальных сайтов + карты и отзывы. Если нет сайта/нет информации - придумываем, но без излишней хвальбы. Объективно, просто и понятно, для людей. Избегаем множества вводных слов и длинных связок прилагательных
ТЗ с конкретными сервисами будет выслано уже после согласования.
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