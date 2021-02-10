Описание сервисных центров

Добрый день!

Необходимо составить пять описаний для сервисных центров на портале https://servicerating.ru/

Описание (“О нас”) от 750 знаков (до 1500 максимум). Туда можно писать:

Какая их основная специализация

Среднее время ремонта

Средняя стоимость ремонта

О качестве предоставляемых услуг

Гарантии

Профессионализме сотрудников (их образовании)

Оснащение современным оборудованием для ремонта

Мотивационная фраза

Любая информация, которая может быть полезна.

Уникальность по текст.ру от - 70%.

Информацию берем с официальных сайтов + карты и отзывы. Если нет сайта/нет информации - придумываем, но без излишней хвальбы. Объективно, просто и понятно, для людей. Избегаем множества вводных слов и длинных связок прилагательных

ТЗ с конкретными сервисами будет выслано уже после согласования.