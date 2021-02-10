Описание сервисных центров

КопирайтингЗакрыт17 заявок460 просмотров
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Добрый день!

Необходимо составить пять описаний для сервисных центров на портале https://servicerating.ru/ 

Описание (“О нас”) от 750 знаков (до 1500 максимум). Туда можно писать:

  • Какая их основная специализация
  • Среднее время ремонта
  • Средняя стоимость ремонта
  • О качестве предоставляемых услуг
  • Гарантии
  • Профессионализме сотрудников (их образовании)
  • Оснащение современным оборудованием для ремонта
  • Мотивационная фраза
  • Любая информация, которая может быть полезна.
Уникальность по текст.ру от - 70%.

Информацию берем с официальных сайтов + карты и отзывы. Если нет сайта/нет информации - придумываем, но без излишней хвальбы. Объективно, просто и понятно, для людей. Избегаем множества вводных слов и длинных связок прилагательных

ТЗ с конкретными сервисами будет выслано уже после согласования. 

3 года назад
Nika_2502
Вероника 
26 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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