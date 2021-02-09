Описание картинок

Необходимо написать текст для сайта [url=https://orion-74.ru/katalog/slesarno-montazhnyj-instrument/klyuchi/klyuch-gayechny-rozhkovy/]https://orion-74.ru/[/url] · обязателен опыт написания статей на схожую тематику – инструменты, детали, металлообработка и т.п. · 100% грамотность · уникальность текста не менее 95% в сервисе [url=https://www.etxt.biz/antiplagiat/]https://www.etxt.biz/antiplagiat/[/url] · размер текста 2000 знаков без пробелов · обязательно ...
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Необходимо подписать каждую картинку. Требования: все описания пронумерованы, с маленькой буквы, без точки на конце, списком в столбик, в вордовском листе. Как выполнять: видите картинку, пишите то, что видите и описываете 2-3 словами , например, красивый цветок, яркие цвета, необычное растение, чудо природы, красивая картинка и т.д. Слова не должны повторяться точь-в-точь раньше, чем через 5 картинок. Важно использовать взаимозаменяемые синонимы. Все достаточно просто. Оплата 20 копеек за 1 картинку.
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