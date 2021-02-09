Описание картинок

Необходимо подписать каждую картинку. Требования: все описания пронумерованы, с маленькой буквы, без точки на конце, списком в столбик, в вордовском листе. Как выполнять: видите картинку, пишите то, что видите и описываете 2-3 словами , например, красивый цветок, яркие цвета, необычное растение, чудо природы, красивая картинка и т.д. Слова не должны повторяться точь-в-точь раньше, чем через 5 картинок. Важно использовать взаимозаменяемые синонимы. Все достаточно просто. Оплата 20 копеек за 1 картинку.