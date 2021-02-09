Кулинарные статьи

Требуется человек для написания статей на кулинарную тематику. Просьба большая отметиться людям у кого есть возможность писать о кулинарных блюдах, который понимает тонкости/нюансы приготовления.

Важная просьба, прикрепите пож-ста примеры кулинарных статей при наличии, если нет, прикрепите другие примеры инфо статей.

Нужен человек, который достаточно хорошо разбирается в кулинарии!

Условия 80р 1к знбп. желателен для связи скайп