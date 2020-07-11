Необходимо создать почти копию сайта с упрощением функционала. Раздел задания от сайта socpublic.com должен быть выделен в отдельный сайт. Укажите цену и сроки выполнения работы, иначе заявка будет отклонена.
Разработка и продвижение сайтов
Сео, смо, директ, таркетинг, в соцсетях и т.д.
Сайты на любых платформах и цмс
- Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка простого сайта для мелких заданий, включающего категории, описания заданий и автоматическую оплату. Сайт должен иметь функции техподдержки и реферальной программы. Ожидается информация о цене и сроках выполнения проекта. Приоритет по цене, оплата только по сделке.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта заданий, аналогичного seosprint.net, с функционалом для пользователей. Необходимы регистрация, возможность размещения заданий и поддержка платежей только через сайт. Ожидается система для рекламодателей и исполнителей. Предложения без указания цены не рассматриваются.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт3 года назад
Простой сайт заданий. категории заданий, заказчик говорит цену, пишет что делать, пишет что указать для ответа. исполнитель выполняет шлет ответ, ждет оплату. возможность указать ответ для автопроверки, возможность чс. возможность доработки., возможность ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать информационный сайт по биткоину, все самые популярные информационные страницы Чоо такое биткоин История биткоин Биржи биткоин Краны биткоин Кошельки биткоин обменники ну в общем вы поняли и ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт заданий для рекламодателей\исполнителей. На общем типе создаются проекты. (название, описание, ссылка, что требуется сделать, что указать для отчета., цена, геотаркетинг, переодичность выполнения, количество выполнений, стоимость.) Так же возможность прикрепить скрин, прикрепить ссылку. ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется сайт для работодателей и исполнителей, по заданиям, в нем будет совмещено все возможности по созданию заданий, критериям со всех сайтов, от набора подписчиков и лайков с просмотрами ютуба, сайта qcomment и такого что есть ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт5 лет назад