Информационные статьи для проекта menshacker.ru

КопирайтингЗакрытнет заявок91 просмотр
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Мария, добрый день!

Понравились Ваши примеры работ. Предлагаю сотрудничать по написанию информационных статей для сайта в развлекательном стиле. Тематики абсолютно разные. Сейчас закрываем статьи на тему мужских стрижек и знакомств. Ниже два ТЗ на эти темы. Если Вы согласны, то начнем с них.

Ссылка на ТЗ по мужским стрижкам с пробором https://docs.google.com/document/d/1-0bN3BCg6VpokHtrG--naJIAxsjNVupFJu_qn6xa6_Q/edit?usp=sharing — это ТЗ с готовой структурой, которую можно менять. Фото подбирать не нужно.

Ссылка на ТЗ на тему "что написать девушке при знакомстве" https://docs.google.com/document/d/1fRSfz9_rJyAO89ylDsCVh4JjRLUC4t46MfIyGijEbr8/edit?usp=sharing — здесь структура на Ваше усмотрение, желательно использовать в заголовка ключи, нужны примеры знакомств и т.д.

По срокам — примерно 1 статья в неделю.

3 года назад
aleshqe
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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