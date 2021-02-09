Копирайтер для детского блога

КопирайтингЗавершен10 заявок884 просмотра
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#1$7

Требуется копирайтер для постоянного написания постов для соц сетей и не только. Направленность текстов - блог, влог и другие описания для маленькой девочки, включая в дальнейшем разделы спорта, кулинарии, путешествий, моды.

Тексты должны быть ванильными, мимимишными, но обязательно со смыслом. Пример здесь - https://stickers-vanilka.com (то, что на русском языке).

В настоящее время требуется текст на тему спорта. Ева (владелец блога) — 5 летняя девочка, которая активно познает мир, профессионально занимается спортом (большой теннис), а в настоящий момент начала пробежки в городском парке (фото во вложении). Несмотря даже на мороз постоянно по утрам выходит на пробежку и подает пример.

Объем текста — до 400 знаков.

Еще нужно сделать заголовок или слоган к вашему варианту описания.

По любым вопросам пишите, постараюсь оперативно ответить.

3 года назад
plkv
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
ganimed88
Дмитрий 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
#1
Несомненно, мастер своего дала. Рекомендую.
Спасибо! Отличный заказчик, спасибо за конкурс!))
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ganimed88
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