Копирайтер для детского блога

# 1 — $ 7

Требуется копирайтер для постоянного написания постов для соц сетей и не только. Направленность текстов - блог, влог и другие описания для маленькой девочки, включая в дальнейшем разделы спорта, кулинарии, путешествий, моды.

Тексты должны быть ванильными, мимимишными, но обязательно со смыслом. Пример здесь - https://stickers-vanilka.com (то, что на русском языке).

В настоящее время требуется текст на тему спорта. Ева (владелец блога) — 5 летняя девочка, которая активно познает мир, профессионально занимается спортом (большой теннис), а в настоящий момент начала пробежки в городском парке (фото во вложении). Несмотря даже на мороз постоянно по утрам выходит на пробежку и подает пример.

Объем текста — до 400 знаков.

Еще нужно сделать заголовок или слоган к вашему варианту описания.

По любым вопросам пишите, постараюсь оперативно ответить.