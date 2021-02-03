Копирайтер для криптовалютного проекта

КопирайтингЗакрыт12 заявок461 просмотр
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Необходимо разработать текстовое наполнение для онлайн сервиса обмена криптовалют. Если уже был опыт работы в данном направлении - присылайте тексты из портфолио на ознакомление.

3 года назад
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
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