Написать уникальный текст для главной страницы

КопирайтингЗавершен5 заявок612 просмотров
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День добрый.

Магазин кроссовок Адидас изи, надо написать уникальный текст на главную страницу.

Не больше 2000 символов, без воды.

Пишите пожалуйста цены и сроки

В приложении как должна выглядеть написанная страница + ключи

3 года назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
3 года назад
$12
3 дня
Работа без нареканий и правок, кто ценит время и качество, рекомендую.
Спасибо большое за заказ! Всё отлично!