Написать и разместить отзывы на Яндекс Картах

КопирайтингЗакрыт41 заявка1017 просмотров
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Необходимо написать и разместить отзывы на Яндекс Картах об одной конкретной компании. Положительные, или нейтрально-положительные. 200-300 символов. 

Пожалуйста, предложите ваши варианты и цены.

3 года назад
dxdt
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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