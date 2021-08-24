Написать статью про Турботекст

КопирайтингЗавершен14 заявок781 просмотр
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Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Турботекст

Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием

По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи

2 года назад
zikks
Юрий 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
36 отзывов
Выбранный исполнитель
AndriySydor
66 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$3
40 дней
В целом исполнитель хороший и честный человек. Взялся за работу, даже сдал первый вариант, но потом честно признался что мне сможет выполнить. В итогу в целом впечатление положительное.
Рекомендую этого отличного заказчика. У него очень четкое ТЗ, оплатил за выполнение задания своевременно, хорошо ведет коммуникацию.