Нужно внести правки в 10 текстов ENG

КопирайтингЗакрыт6 заявок380 просмотров
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Задача нужен исполнитель который сможет органично вписать ссылку и анкор в текст. (до 5 предложений = 100-120 слов в один текст.) 

Таких текстов 10 штук. 

Прошу сразу писать цену за 1 текст. 

3 года назад
optime-php
Андрей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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