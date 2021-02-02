Текст про нативную рекламу.

$4
КопирайтингЗакрыт8 заявок372 просмотра
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Текст про нативную рекламу. Смотрим на форматы, на техники, которые используются СМИ. Лучше проанализировать

несколько материалов на одну тему или на продукты одной маркетинговой ниши.

Всего необходимо подобрать 3 материала в любых СМИ. С учетом возможных форматов

материалов для нативной рекламы составить 3 предложения для одного продукта,

товара, услуги компании с учетом информационных поводов и новостной повестки

СМИ. Объем – аналитика по 3 материалам с нативной рекламной на 1500 знаков минимум и предложения по 3

материалам для одного товара или услуги на 2000 знаков минимум.

3 года назад
guest_16123683007809
3 года в сервисе
Был
3 года назад