Уникальное CEO описание товара 3-4 обзаца.

КопирайтингЗавершен4 заявки252 просмотра
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Уникальное описание товара для маркетплейса

3 года назад
600akm
46 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nmayorova
Нина 
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$1
1 день
Очень быстро,качественно. Приятно общаться. Всем рекомендую!
Отличный заказчик, оплата совершена оперативно, рекомендую!