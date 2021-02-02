Статьи на английском.

Статья необходима для использования в блоге сервиса, который помогает быстро создать печатные карточки места. Необходимо написать обширную статьи, которая раскроет данную тему. Позже необходимы статьи на постоянной основе. Place cards (printable place cards). 5к или 6к знаков. Подобный ...
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Текст на тему популярной игры. Важно уметь строго соблюдать ТЗ, не делать повторов и использовать ключевые фразы там где требуется и столько раз, сколько требуется в задании Необходимо грамотное письмо на английском языкеБолее подробное ТЗ в ЛС
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