Сделать описание для товара. Ключевые слова: bluetooth наушники, беспроводные наушники, блютуз наушники, блютус наушники Не более 2 абзацев. Уникальность текста 70+ Фото товара прикрепил.
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Контент план для блога на тему Renewable Energy ( English)
Newsmaker на новостной сайт
Нужно постоянно делать план на 8 статей в неделю
Категории, в которые мы пишем: Solar energy, Renewable energyОбязанноссти:- искать трендовый темы, заголовки, на данную тему- составлть контент план для заказа статей
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