Копирайтинг для магазина цветов

Нужен автор, который напишет красивые и структурированные тексты для интернет-магазина цветов (главная, о компании, доставка и оплата, букеты, блог и тп).

Общий объем - в районе 10-15 000 знаков. Оплата - 120-150 руб/1000, в зависимости от ваших примеров.

Важно! Прилагайте примеры своих текстов ( конкретные ссылки и тексты, а не все портфолио ), желательно главных страниц либо на цветочную тематику.

Новичков, без примеров - не рассматриваю!

Спасибо за понимание.