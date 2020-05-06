Ищется копирайтер, способный писать с сарказмом и иронией. Необходимы примеры работ в мужском стиле, без глянцевых шаблонов. Работа с исходниками и добавление юмора к текстам.
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать 10 SEO текстов по 1500 знаков о различных украшениях с использованием ключевых слов. Оплата составляет 30 грн за 1000 знаков. Срок выполнения - до пятницы включительно. Ожидается качественный контент, соответствующий тематике и требованиям SEO.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Нужен рерайтер-девушка, которая на сегодня сможет выполнить задачу. 4-5 текстов по 2000 знаков (где-то больше, где-то меньше). Исходники, на которые ориентироваться, я дам. Тематика - психология, секс. Оплата - 30-50 грн/1000. Предпочтение тем, ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт4 года назад
- $100
Нужен автор, можно новичок, но ответственный! Задача - рерайт исходников (120 постов до 1000 знаков на тему психологии, секса и свиданий). Тексты простые, но нужен живой и емкий язык - без канцеляризмов, сложных оборотов ...Рерайтинг49 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен человек, который просмотрит видео (порядка 3 часов) и сделает по ним структурированный и экспертный конспект на 15 тыс. знаков. С подзаголовками, списками, чтобы можно было напечатать в брошюре потом и раздать. ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт4 года назад
Ищу дизайнера, который красиво оформит презентацию. Минималистично, выдержанно, без лишних украшательств. Также будут нужны диаграммы и графики. Текст пока не готов, поэтому по кол-ву слайдов не могу сориентировать, работа начнется в понедельник. ...Презентации5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен автор, который напишет красивые и структурированные тексты для интернет-магазина цветов (главная, о компании, доставка и оплата, букеты, блог и тп). Общий объем - в районе 10-15 000 знаков. Оплата - 120-150 руб/1000, в ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт4 года назад
Есть готовый текст с нативной рекламой сервиса онлайн-подарков. Текст не ненавязчивый, ничего не впаривающий, просто собрание идей для подарков на расстоянии и несколько ссылок (на разные продукты, на разных ресурсах). Нужен пользователь ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужны лаконичные и структурированные тексты в основные разделы на сайт строительной компании. Общий объем 7-10 тыс.зн. Важно! Ищу копирайтера с чистым стилем, без фраз а-ля "в современном мире", "каждый человек желает" ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен лаконичный, благородный и чистый текст по заданной структуре. По сути - есть информация о компании, ее нужно красиво подать. Тематика - IT. Даю образец по стилистике и источники, откуда можно брать информацию и ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт4 года назад
Рерайт текстов, в общей сложности 20 000 знаков. Есть ключевые слова. Исходники есть, но они написаны человеком с неродным русским. Так что нужно быть внимательным к формулировкам. Сроки - на ...Рерайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен рерайт статьи на 15000 знаков. Исходник есть, но кое-какие моменты нужно найти дополнительно в интернете и поставить в текст. Сроки - на завтра на вечер. Оплата - 900 руб (60 ...Рерайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу толкового копирайтера, который: 1). Умеет поставить себя на место клиента и понять его "боли", которые должна решить статья. 2). Знает разницу между продажей и "впариваением", и умеет подкреплять ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
Есть готовый текст-инструкция, написанный хорошо с копирайтерской и сеошной точки зрения. Теперь нужен человек, который хорошо разбирается в мебели (в частности - сборка двери-купе), чтобы внимательно проверить статьи с точки зрения смысла. В некоторых ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны авторы, которые могут приступить к работе прямо сегодня. после 15 по Мск (пока формирую ТЗ). Пожалуйста, оставляйте ссылки на примеры работ (не все портфолио!) и контакты для быстрой связи. Оплата - ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищу автора, который пишет простым, чистым и лаконичным языком, без канцеляризмов и копирайтерских штампов. Нужно написать 20+ текстов объемом 3-5000 знаков на тему недвижимости. Оплата - 60-70 руб/1000. Пожалуйста, прилагайте примеры ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен автор, который напишет сегодня одну статью на тему туризма, объем - 6000 знаков. Если работа понравится, дам в работу еще порядка 40 статей сроком на ближайшие 3 недели. Прилагайте примеры работ, ...Копирайтинг1 исполнительЗакрытнет даты
Ищу грамотного и внимательного человека, который знаком с инфостилем и может привести тексты в соответствие с ним. Филологическое образование не обязательно, но нужно, чтобы редактор дружил с логикой. Объем работы: 14 статей ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны короткие описания мебели такого формата - http://commodus.ua Всего порядка 100 описаний. Пожалуйста, прилагайте примеры своих текстов о мебели и стоимость работы. БЕЗ ПРИМЕРОВ НЕ РАССМАТРИВАЮ. Общую ссылку на портфолио ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Пишите, пожалуйста, кто хоть немного понимает в банковской тематике и не делает смысловых ошибок. Оплата 80 руб за текст.Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад