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Маргарита Панченко dobrotext

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сео тексты, тематика - украшения

    Требуется написать 10 SEO текстов по 1500 знаков о различных украшениях с использованием ключевых слов. Оплата составляет 30 грн за 1000 знаков. Срок выполнения - до пятницы включительно. Ожидается качественный контент, соответствующий тематике и требованиям SEO.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайтер

    Нужен рерайтер-девушка, которая на сегодня сможет выполнить задачу. 4-5 текстов по 2000 знаков (где-то больше, где-то меньше). Исходники, на которые ориентироваться, я дам. Тематика - психология, секс. Оплата - 30-50 грн/1000. Предпочтение тем, ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайтер

    $100

    Нужен автор, можно новичок, но ответственный! Задача - рерайт исходников (120 постов до 1000 знаков на тему психологии, секса и свиданий). Тексты простые, но нужен живой и емкий язык - без канцеляризмов, сложных оборотов ...

    Рерайтинг49 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Конспект лекций по видео

    Нужен человек, который просмотрит  видео (порядка 3 часов) и сделает по ним структурированный и экспертный конспект на 15 тыс. знаков. С подзаголовками, списками, чтобы можно было напечатать в брошюре потом и раздать. ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн презентации

    Ищу дизайнера, который красиво оформит презентацию. Минималистично, выдержанно, без лишних украшательств. Также будут нужны диаграммы и графики. Текст пока не готов, поэтому по кол-ву слайдов не могу сориентировать, работа начнется в понедельник. ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг для магазина цветов

    Нужен автор, который напишет красивые и структурированные тексты для интернет-магазина цветов (главная, о компании, доставка и оплата, букеты, блог и тп). Общий объем - в районе 10-15 000 знаков. Оплата - 120-150 руб/1000, в ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разместить пост на ПИКАБУ

    Есть готовый текст с нативной рекламой сервиса онлайн-подарков. Текст не ненавязчивый, ничего не впаривающий, просто собрание идей для подарков на расстоянии и несколько ссылок (на разные продукты, на разных ресурсах).  Нужен пользователь ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты "о нас", "наши проекты" и т.д. для строительной компании

    Нужны лаконичные и структурированные тексты в основные разделы на сайт строительной компании. Общий объем 7-10 тыс.зн. Важно! Ищу копирайтера с чистым стилем, без фраз а-ля "в современном мире", "каждый человек желает" ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать 3000 знаков сегодня

    Нужен лаконичный, благородный и чистый текст по заданной структуре. По сути - есть информация о компании, ее нужно красиво подать. Тематика - IT. Даю образец по стилистике и источники, откуда можно брать информацию и ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайтинг с ключами

    Рерайт текстов, в общей сложности 20 000 знаков. Есть ключевые слова. Исходники есть, но они написаны человеком с неродным русским. Так что нужно быть внимательным к формулировкам. Сроки - на ...

    Рерайтинг18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайтинг

    Нужен рерайт статьи на 15000 знаков. Исходник есть, но кое-какие моменты нужно найти дополнительно в интернете и поставить в текст.  Сроки - на завтра на вечер. Оплата - 900 руб (60 ...

    Рерайтинг17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен уверенный автор с хорошим стилем

    Ищу толкового копирайтера, который: 1). Умеет поставить себя на место клиента и понять его "боли", которые должна решить статья. 2). Знает разницу между продажей и "впариваением", и умеет подкреплять ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отредактировать текст (мебель) с точки зрения смысла

    Есть готовый текст-инструкция, написанный хорошо с копирайтерской и сеошной точки зрения. Теперь нужен человек, который хорошо разбирается в мебели (в частности - сборка двери-купе), чтобы внимательно проверить статьи с точки зрения смысла. В некоторых ...

    Редактирование и Корректуранет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтеры объем около 30 тыс

    Нужны авторы, которые могут приступить к работе прямо сегодня.  после 15 по Мск (пока формирую ТЗ). Пожалуйста, оставляйте ссылки на примеры работ (не все портфолио!) и контакты для быстрой связи. Оплата - ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тексты об объектах недвижимости 80 тыс.зн.

    Ищу автора, который пишет простым, чистым и лаконичным языком, без канцеляризмов и копирайтерских штампов. Нужно написать 20+ текстов объемом 3-5000 знаков на тему недвижимости. Оплата - 60-70 руб/1000. Пожалуйста, прилагайте примеры ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер туризм

    Нужен автор, который напишет сегодня одну статью на тему туризма, объем - 6000 знаков. Если работа понравится, дам в работу еще порядка 40 статей сроком на ближайшие 3 недели. Прилагайте примеры работ, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Редактура текстов 45 тыс.зн

    Ищу грамотного и внимательного человека, который знаком с инфостилем и может привести тексты в соответствие с ним. Филологическое образование не обязательно, но нужно, чтобы редактор дружил с логикой. Объем работы: 14 статей ...

    Редактирование и Корректура5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тексты мебельной тематики

    Нужны короткие описания мебели такого формата - http://commodus.ua Всего порядка 100 описаний. Пожалуйста, прилагайте примеры своих текстов о мебели и стоимость работы. БЕЗ ПРИМЕРОВ НЕ РАССМАТРИВАЮ.  Общую ссылку на портфолио ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Alla974
Алла 
41 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Копирайтер туризм
Я рекомендую Маргариту как легкого и приятного в общении заказчика. Но переделывать работу, сделанную качественно я не буду. Проверка на сайте text.ru не выдерживает никакой критики: дает ответ на уникальность статьи в 100% после нескольких проверок, а через 1-2 дня выдает результат 87 или 91%. Так статьи можно переделывать до бесконечности. Совет Маргарите - выберите другой ресурс для проверки работ исполнителей и не тратьте нервы, в том числе и исполнителей. Маргарита забыла проверить мою работу сразу, но оплатила работу - какие могут быть ко мне претензии? Если у заказчика - шквал работ и не хватает времени на должный уровень - может, он не профессионал? Надо внимательнее относиться к своим обязанностям и не перекладывать вину за свои промахи на исполнителя. А в остальном, я рекомендую Маргариту.
Алла написала статьи в срок, была на связи. В плане читабельности и стилистики тексты высокого уровня, тут претензий нет. Однако после оплаты я обнаружила проблемы с уникальностью - тексты по 75%. Исправлять Алла отказалась, ссылаясь на то, что ее "тошнит" и "воротит" от них. Вывод: работать с Аллой можно, но не стоит оплачивать , пока не проверите все до последней буквы. Потому что изящно помашет ручкой и исчезнет, как мираж в пустыне. Судя по настроению, Алла больше не будет работать с текстами и это была проба пера (я надеюсь). Вывод 2: нанимайте профессионалов с опытом и нормальным подходом, а не тех, кто хочет "попробовать".
Ответный отзыв
Illyandr
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов(-1)
$1
10 баллов
5 лет назад
Статья около 8000 знаков на сегодня
Задачи поставлены точно, обратная связь четкая.
Спасибо за работу! Как всегда хорошо!
Ответный отзыв
solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Рерайт новости 1500-2000 знаков на сегодня
Приятная работа: четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата.
Отличная и быстрая работа. Текст соответствует требованиям. Спасибо!
Ответный отзыв
redkitten
Ирина 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Добавить в магазин около 150 позиций
Спасибо Маргарите за интересный заказ, ТЗ составлено подробно, оплата своевременная, всегда на связи. Рекомендую как ответственного заказчика.
Мои наилучшие рекомендации. Ирина выполнила работу с вниманием к деталям, даже раньше срока. Спасибо! Будем сотрудничать еще!
Ответный отзыв
Illyandr
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов(-1)
$16
9 баллов
5 лет назад
4 статьи на сегодня
Заказчик коммуникабельный и вовремя сделал оплату.
Илья хорошо и быстро справился с задачей. Спасибо за работу!
Ответный отзыв