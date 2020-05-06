Алла написала статьи в срок, была на связи. В плане читабельности и стилистики тексты высокого уровня, тут претензий нет. Однако после оплаты я обнаружила проблемы с уникальностью - тексты по 75%. Исправлять Алла отказалась, ссылаясь на то, что ее "тошнит" и "воротит" от них. Вывод: работать с Аллой можно, но не стоит оплачивать , пока не проверите все до последней буквы. Потому что изящно помашет ручкой и исчезнет, как мираж в пустыне. Судя по настроению, Алла больше не будет работать с текстами и это была проба пера (я надеюсь). Вывод 2: нанимайте профессионалов с опытом и нормальным подходом, а не тех, кто хочет "попробовать".