Описание товара

КопирайтингЗакрыт3 заявки162 просмотра
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есть зарядный блок 48Вт мощный на 4 usb порта с технологией quick charger 3.0 . нужно составить описание используя 4-5 ключевых запросов, минимум 80% уникальности. Описание сухое, без сравнительных эпитетов, только фактами

3 года назад
w_endorfin
Максим 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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