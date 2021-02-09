Текст для видеоролика/написать статью

Нужно написать текст по творчеству Н. А. Римского-Корсакова, про его вклад в культуру, и о его жизни в Санкт-Петербурге. Связующим звеном должно быть то, что город является музой композитора. Если брать конкретнее, рассказать о его проживании в коммунальной квартире по адресу Загородный просп., 28 (сейчас это Мемориальный музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова). Текст нужен для озвучки ролика. Видео будет нацелено на детей начальной школы, поэтому текст должен быть им понятен. В каждом эпизоде жизни (эпизод=один абзац) обязательно должна присутствовать связь Римского Корсакова с Санкт-Петербургом, музыкой, сказками, а также необходимо повествование об одной из его музыкальных композиций как-то связанных по смыслу. Главная тема текста – связь Римского-Корсакова и адресов Санкт-Петербурга. Примерный объем: 2000-2500 символов.