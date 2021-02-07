Написать отзыв на яндекс картах

Нужно написать текст по творчеству Н. А. Римского-Корсакова, про его вклад в культуру, и о его жизни в Санкт-Петербурге. Связующим звеном должно быть то, что город является музой композитора. Если брать конкретнее, рассказать о его ...
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