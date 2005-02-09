Копирайт технических текстов

Ищу автора, подписанного на звезд Инстаграма. Нужно написать и выложить на админку с картинкой 10 штук текстов по 1000 симв примерно. Тысяча символов без пробелов - 25 рублей на карту Приват или Яндекс-кошелек.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В компанию, которая занимается производством и поставками комплектующих для оборудования на предприятия нужен копирайтер для написания 20-30 текстов дл наполнения сайта.
Тексты нужны следующие:
1 Текст на главную страницу сайта
2 Текст о компании
3 Тексты с описанием продукции нашего предприятия (20-30 текстов под каждый товар)
ТЗ на тексты поступят от нашего SEO специалиста. Тематика техническая и непростая, поэтому перед написанием текстов нужно будет ознакомиться с материалами, которые будут предоставлены нами.
В идеале, если вы также сможете подобрать и обработать картинки, чертежи и прочие элементы, которые будут дополнять текст, но это не обязательное требование. Главное грамотно написанный, понятный техническим специалистам в нашей области текст, при этом оптимизированный для поисковиков.
Длина каждого текста 2000-3000 символов (подробнее будет расписано в ТЗ для каждого текста от SEO).
В ответ прошу прислать:
1 Примеры текстов технической тематики, написанных вами
2 Список областей, для которых писали тексты (например, нефтянка, машиностроение и тд).
3 Стоимость одного текста и всего объема (может быть будет скидка на объем в 30 текстов).
4 Сроки написания одного текста с учетом ознакомления с нашей тематикой и сроки написания всего объема (20-30 текстов)
В ответ пришлю ссылку на старый сайт, где можно ознакомиться с нашей тематикой.
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