КП

$14
КопирайтингЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Основная мысль письма -

  • работайте с нами, у нас большие, постоянно обновляемые базы КФХ, СПК, СХП и т.д.
  • профессиональный колл-центр, поэтому всегда в наличии есть различные с/х культуры
  • все предложения по актуальным ценам
  • юридическое сопровождение сделки
  • консультация по всем вопросам
  • подбор нескольких потенциальных (проверенных через систему безопасности) контрагентов
  • берем на себя инициативу по подбору логистических компаний
  • различных вариантов грузоперевозок
  • возможность осуществлять выезд за забором образца товара для проведения собственного(независимого) анализа в лаборатории.
3 года назад
denis_top
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
MariaV
Мария 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$5
2 дня
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