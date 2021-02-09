Ищу автора, подписанного на звезд Инстаграма. Нужно написать и выложить на админку с картинкой 10 штук текстов по 1000 симв примерно. Тысяча символов без пробелов - 25 рублей на карту Приват или Яндекс-кошелек.
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- консультация по всем вопросам
- подбор нескольких потенциальных (проверенных через систему безопасности) контрагентов
- берем на себя инициативу по подбору логистических компаний
- различных вариантов грузоперевозок
- возможность осуществлять выезд за забором образца товара для проведения собственного(независимого) анализа в лаборатории.
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