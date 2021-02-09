Анализ парсинг/скрейпинг сервисов

Компания, предлагающая услуги по извлечению, экспорту и анализу данных ищет специалиста фрилансера для разового проекта на тему парсинга, скрейпинга веб сайтов. Задача специалиста/копирайтера делать обзоры разных услуг и сервисов по веб скрейпингу, сравнивая их продукты и выделяя важные показатели, общие характеристики и различия.

Для сравнительного анализа использовать следующие сервисы:

https://www.apify.com

https://www.scrapehero.com

https://data-ox.com/

https://www.diggernaut.ru/

https://www.parsehub.com/

http://www.webscraper.io/

https://webhose.io/

https://www.diffbot.com/

https://www.octoparse.com/

https://www.import.io/

https://dexi.io/

https://scrapinghub.com/

https://www.scraperapi.com/

В качестве примера можно изучить кейс сравнения SMM сервисов.

Далее на основе сравнительного анализа требуется написать контент как на сайте https://proxyway.com/, только для прокси сервисов.