Анализ парсинг/скрейпинг сервисов

КопирайтингЗакрыт3 заявки402 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания, предлагающая услуги по извлечению, экспорту и анализу данных ищет специалиста фрилансера для разового проекта на тему парсинга, скрейпинга веб сайтов. Задача специалиста/копирайтера делать обзоры разных услуг и сервисов по веб скрейпингу, сравнивая их продукты и выделяя важные показатели, общие характеристики и различия.

Для сравнительного анализа использовать следующие сервисы:

https://www.apify.com

https://www.scrapehero.com

https://data-ox.com/

https://www.diggernaut.ru/

https://www.parsehub.com/

http://www.webscraper.io/

https://webhose.io/

https://www.diffbot.com/

https://www.octoparse.com/

https://www.import.io/

https://dexi.io/

https://scrapinghub.com/

https://www.scraperapi.com/

В качестве примера можно изучить кейс сравнения SMM сервисов.

Далее на основе сравнительного анализа требуется написать контент как на сайте https://proxyway.com/, только для прокси сервисов.

3 года назад
guest_16105537338726
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен автор для написания новостей по Инстаграму

    $5

    Ищу автора, подписанного на звезд Инстаграма. Нужно написать и выложить на админку с картинкой 10 штук текстов по 1000 симв примерно. Тысяча символов без пробелов  - 25 рублей на карту Приват или Яндекс-кошелек.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать отзыв об интернет магазине на Hotline.ua

    $2

    Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от имени покупателя. Номер заказа, фото чека, либо гарантийки, либо товара (нужно для подтверждения сделки) скину на электронку, или Вайбер. Текст: положительное описание сотрудничества покупателя с магазином. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Копирайт технических текстов

    В компанию, которая занимается производством и поставками комплектующих для оборудования на предприятия нужен копирайтер для написания 20-30 текстов дл наполнения сайта. Тексты нужны следующие: 1 Текст на главную страницу сайта 2 Текст о компании 3 Тексты с описанием продукции ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать 3-4 варианта синопсиса на рекламу

    Написать 3-4 варианта синопсиса на рекламу для мототематики,кастомайзинга После того как утвердиться один из вариантов, написать сценарий  на рекламу. Хронометраж 1 минута- реклама для тв Хронометраж 15 сек- для сайта и соц сетей Референс отправлю в личку Жду Ваших синопсисов ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обзор букмекерской конторы 1xbet, до 5000 зн

    Необходимо написать обзор букмекерской конторы 1xbet для украинского рынка. Пример статьи [url=https://topbookmakers.org.ua/reyting-bukmekerov/1xbet/]https://topbookmakers.org.ua/reyting-bukmekerov/1xbet/[/url] Уникальность: не менее 95%. Тематика: букмекерские конторы и ставки на спорт онлайн

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайтинг молодежной тематики

    Приветствую! Нужен рерайтинг простыми словами, текстов много более 100 шт.  Тематика: молодежь, новая музыка, тикток Также для каждой статьи нужно подобрать 3-4 изображения или видеоролика, возможно музыкальные треки скачать.  Цена фиксированная - 100 руб. - 3000 симв

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    3 года назад