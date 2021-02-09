Анализ парсинг/скрейпинг сервисов

Ищу автора, подписанного на звезд Инстаграма. Нужно написать и выложить на админку с картинкой 10 штук текстов по 1000 симв примерно. Тысяча символов без пробелов - 25 рублей на карту Приват или Яндекс-кошелек.
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Компания, предлагающая услуги по извлечению, экспорту и анализу данных ищет специалиста фрилансера для разового проекта на тему парсинга, скрейпинга веб сайтов. Задача специалиста/копирайтера делать обзоры разных услуг и сервисов по веб скрейпингу, сравнивая их продукты и выделяя важные показатели, общие характеристики и различия.
Для сравнительного анализа использовать следующие сервисы:
В качестве примера можно изучить кейс сравнения SMM сервисов.
Далее на основе сравнительного анализа требуется написать контент как на сайте https://proxyway.com/, только для прокси сервисов.
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