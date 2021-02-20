Front-End, JS Developer, копирайтер
Front-End и JavaScript разработчик, копирайтер. Рассматриваю все предложения. Выполняю заказы в кратчайшие сроки, насколько это возможно. Мои приоритеты - качество работы и довольные клиенты. Люблю пунктуальность, поэтому нарушать deadline не в моих правилах.
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