Интернет-магазин ищет грамотного копирайтера на постоянное сотруд-во

Написать 3-4 варианта синопсиса на рекламу для мототематики,кастомайзинга После того как утвердиться один из вариантов, написать сценарий на рекламу. Хронометраж 1 минута- реклама для тв Хронометраж 15 сек- для сайта и соц сетей Референс отправлю в личку Жду Ваших синопсисов ...