Интернет-магазин ищет грамотного копирайтера на постоянное сотруд-во

КопирайтингЗакрыт16 заявок635 просмотров
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Нужен грамотный копирайтер на постоянное сотрудничество.

Требования:

Знание построение семантического ядра сайта;

Умение анализировать конкурентов заказчика;

Поиск и подбор ключевых слов;

Успевать по срокам.

Наши товары: компьютерные комплектующие, оргтехника и периферия, цифровая техника, бытовая электроника, товары для отдыха, товары для дома и сада, игрушки и роботы.

3 года назад
guest_16128963510594
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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