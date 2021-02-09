Написать статью для магазина https://orion-74.ru

Необходимо написать текст для сайта

https://orion-74.ru/

· обязателен опыт написания статей на схожую тематику – инструменты, детали, металлообработка и т.п.

· 100% грамотность

· уникальность текста не менее 95% в сервисе https://www.etxt.biz/antiplagiat/

· размер текста 2000 знаков без пробелов

· обязательно вхождение ключевых слов:

набор гаечных ключей рожковых

ключ гаечный рожковый двусторонний

ключи гаечные рожковые накидные

· ключевые слова должны быть органично вписаны в текст, при необходимости их можно склонять и разбавить другим словом

· ключевые слова не должны использоваться близко друг к другу. Недопустимо использование КС в соседних предложениях, нужно распределить КС по тексту равномерно

· текст должен быть отформатирован максимально удобно для чтения. Обязательно структурировать на небольшие абзацы, использовать заголовки, нумерованные и ненумерованные списки, изображения, таблицы

· текст пишется для людей, а не для поисковых систем и должен быть полезен и информативен. Нужно рассказать, в каких задачах используется инструмент, рассказать о разновидностях, ГОСТах, размерах. Только точная практическая информация без «воды».