Написать статью для магазина https://orion-74.ru

Нужен грамотный копирайтер на постоянное сотрудничество. Требования: Знание построение семантического ядра сайта; Умение анализировать конкурентов заказчика; Поиск и подбор ключевых слов; Успевать по срокам. Наши товары: компьютерные комплектующие, оргтехника и периферия, цифровая техника, бытовая электроника, товары для отдыха, товары для дома ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать текст для сайта
· обязателен опыт написания статей на схожую тематику – инструменты, детали, металлообработка и т.п.
· 100% грамотность
· уникальность текста не менее 95% в сервисе https://www.etxt.biz/antiplagiat/
· размер текста 2000 знаков без пробелов
· обязательно вхождение ключевых слов:
набор гаечных ключей рожковых
ключ гаечный рожковый двусторонний
ключи гаечные рожковые накидные
· ключевые слова должны быть органично вписаны в текст, при необходимости их можно склонять и разбавить другим словом
· ключевые слова не должны использоваться близко друг к другу. Недопустимо использование КС в соседних предложениях, нужно распределить КС по тексту равномерно
· текст должен быть отформатирован максимально удобно для чтения. Обязательно структурировать на небольшие абзацы, использовать заголовки, нумерованные и ненумерованные списки, изображения, таблицы
· текст пишется для людей, а не для поисковых систем и должен быть полезен и информативен. Нужно рассказать, в каких задачах используется инструмент, рассказать о разновидностях, ГОСТах, размерах. Только точная практическая информация без «воды».
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