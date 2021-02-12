Необходимо подписать каждую картинку. Требования: все описания пронумерованы, с маленькой буквы, без точки на конце, списком в столбик, в вордовском листе. Как выполнять: видите картинку, пишите то, что видите и описываете 2-3 словами , например, ...
Написание текстов для карточек товара.Тема: различные мешки для мусора
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать описание для карточек товара - это уникальный текст к определенной категории.
То есть, допустим, есть категория мешки для мусора 120 литров - в ней есть товары, вот на странице этих товаров и будет размещен текст.
Всего 7 текстов.
-Мешки для мусора 200 литров
-Мешки для мусора 180 литров
-Мешки для мусора 160 литров
-Мешки для мусора 120 литров
-Мешки для мусора 60 литров
-Мешки для мусора 30 литров
-Мешки для мусора (все оставшиеся литражи) - желательно общий текст, который написан просто про мусорные мешки.
Сайт для ознакомления - пришлю личным сообщением.
Требования:
1. Символы - от 500 до 650 без пробелов.
2. Текст без ошибок - грамматических, пунктуационных
3. Уникальность - 90%
4. Текст не портянка - в нем должен присутствовать небольшой список (3-4 строчки)
5. Примеры преимуществ, которые можно описать в этом текст - можно посмотреть на сайте в различных товарах.
Текст должен передавать преимущества покупки у нас (товара или в общем покупки у нас). Наши клиенты юридические лица, по-этому писать такие тексты нужно для них.
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