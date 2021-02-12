Написание текстов для карточек товара.Тема: различные мешки для мусора

КопирайтингЗавершен5 заявок284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать описание для карточек товара  - это уникальный текст к определенной категории.

То есть, допустим, есть категория мешки для мусора 120 литров - в ней есть товары, вот на странице этих товаров и будет размещен текст.

Всего 7 текстов.

-Мешки для мусора 200 литров

-Мешки для мусора 180 литров

-Мешки для мусора 160 литров

-Мешки для мусора 120 литров

-Мешки для мусора 60 литров

-Мешки для мусора 30 литров

-Мешки для мусора (все оставшиеся литражи) - желательно общий текст, который написан просто про мусорные мешки.

Сайт для ознакомления - пришлю личным сообщением.

Требования:

1. Символы - от 500 до 650 без пробелов.

2. Текст без ошибок - грамматических, пунктуационных

3. Уникальность - 90%

4. Текст не портянка - в нем должен присутствовать небольшой список (3-4 строчки)

5. Примеры преимуществ, которые можно описать в этом текст - можно посмотреть на сайте в различных товарах.

Текст должен передавать преимущества покупки у нас (товара или в общем покупки у нас). Наши клиенты юридические лица, по-этому писать такие тексты нужно для них.

3 года назад
f1ash2back
Никита 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
ArinVPo
Арина 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 часа назад
3 года назад
$10
2 дня
Нужно было сделать небольшой заказ (тексты для товаров) Быстро, недорого, простенько (для людей написано) Рекомендую
Все отлично - рекомендую
  • Похожие заказы

  • Описание картинок

    Необходимо подписать каждую картинку. Требования: все описания пронумерованы, с маленькой буквы, без точки на конце, списком в столбик, в вордовском листе.  Как выполнять: видите картинку, пишите то, что видите и описываете 2-3 словами , например,  ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать статью для магазина https://orion-74.ru

    Необходимо написать текст для сайта [url=https://orion-74.ru/katalog/slesarno-montazhnyj-instrument/klyuchi/klyuch-gayechny-rozhkovy/]https://orion-74.ru/[/url] · обязателен опыт написания статей на схожую тематику – инструменты, детали, металлообработка и т.п. · 100% грамотность · уникальность текста не менее 95% в сервисе [url=https://www.etxt.biz/antiplagiat/]https://www.etxt.biz/antiplagiat/[/url] · размер текста 2000 знаков без пробелов · обязательно ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу копирайтера для сайта по заработку

    Необходим копирайтер на тему заработка, бизнеса, обзоры финансовых сайтов и тому подобное Количество символов от 4000 и выше Желательно иметь знания о способах заработка, чтобы понимать базовую терминологию Укажите цену за 1000 символов, и как долго сможете работать.

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет-магазин ищет грамотного копирайтера на постоянное сотруд-во

    Нужен грамотный копирайтер на постоянное сотрудничество. Требования: Знание построение семантического ядра сайта; Умение анализировать конкурентов заказчика; Поиск и подбор ключевых слов; Успевать по срокам. Наши товары: компьютерные комплектующие, оргтехника и периферия, цифровая техника, бытовая электроника, товары для отдыха, товары для дома ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание статьи

    статья примерно на 2000 символов, тема примерная: « для чего нужна вентиляция в загородном доме, и почему это так важно?»Уникальность 100 . Подробнее в ЛС.

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Кулинарные статьи

    Требуется человек для написания статей на кулинарную тематику. Просьба большая отметиться людям у кого есть возможность писать о кулинарных блюдах, который понимает тонкости/нюансы приготовления.  [b]Важная просьба, прикрепите пож-ста примеры кулинарных статей при наличии, если нет, прикрепите ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание/корекция текстов на немецком

    Нужна оценка и корректировка, и возможно написание заново несложных текстов на немецком (детская тематика, описания категорий сайта), объем каждого - 500-1000 знаков. Покажу несколько примеров в ЛС. Тексты совсем несложные, это не бизнес-тематика, их нужно достаточно много, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    3 года назад