Написание текстов для карточек товара.Тема: различные мешки для мусора

Нужно написать описание для карточек товара - это уникальный текст к определенной категории.

То есть, допустим, есть категория мешки для мусора 120 литров - в ней есть товары, вот на странице этих товаров и будет размещен текст.

Всего 7 текстов.

-Мешки для мусора 200 литров

-Мешки для мусора 180 литров

-Мешки для мусора 160 литров

-Мешки для мусора 120 литров

-Мешки для мусора 60 литров

-Мешки для мусора 30 литров

-Мешки для мусора (все оставшиеся литражи) - желательно общий текст, который написан просто про мусорные мешки.

Сайт для ознакомления - пришлю личным сообщением.

Требования:

1. Символы - от 500 до 650 без пробелов.

2. Текст без ошибок - грамматических, пунктуационных

3. Уникальность - 90%

4. Текст не портянка - в нем должен присутствовать небольшой список (3-4 строчки)

5. Примеры преимуществ, которые можно описать в этом текст - можно посмотреть на сайте в различных товарах.

Текст должен передавать преимущества покупки у нас (товара или в общем покупки у нас). Наши клиенты юридические лица, по-этому писать такие тексты нужно для них.