Написание статей для автомобильного сайт

Необходимо написать множество SEO статей для коммерческого сайт по обслуживанию автомобилей.

Общее количество знаков ~127 тысяч.

От кандидата требуется хорошее понимание автомобильной тематики, понимание основ SEO и умение писать под них статьи. Хочется что бы исполнитель не бездумно выполнял ТЗ, а мог где то мог дать совет как сделать лучше.

Указывайте стоимость Вашей работы и количество знаков которые Вы можете реализовать в сутки.

Сайт большой, так что интересно долгосрочное сотрудничество. В приоритете безопасная сделка.