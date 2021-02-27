Написание статей для автомобильного сайт

$300
КопирайтингЗавершен13 заявок250 просмотров
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Необходимо написать множество SEO статей для коммерческого сайт по обслуживанию автомобилей.

Общее количество знаков ~127 тысяч.

От кандидата требуется хорошее понимание автомобильной тематики, понимание основ SEO и умение писать под них статьи. Хочется что бы исполнитель не бездумно выполнял ТЗ, а мог где то мог дать совет как сделать лучше.

Указывайте стоимость Вашей работы и количество знаков которые Вы можете реализовать в сутки.

Сайт большой, так что интересно долгосрочное сотрудничество. В приоритете безопасная сделка.

Написание статей
3 года назад
alex159357
Максим 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
$252
20 дней
Приятно было работать с Лидией. Не смотря на расплывчатое ТЗ, результат превзошел ожидания. Рекомендую как грамотного специалиста, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Максим отличный заказчик. Приемлемые условия сотрудничества с моментальной оплатой после сдачи текстов. Буду рада дальнейшей совместной работе. Однозначно рекомендую !!!
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