Написание статей для автомобильного сайт

11 текстов, объем каждого текста ~1700с. +-200с. Абзацы ( примрено по 3-5 предложений), список (1), подзаголовки (на такой объем 1-2). Есть ключевики. Срок - воскресенье, стоимость 80 руб/1000 симв (если ваша цена выше, можете не откликаться, бюджет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать множество SEO статей для коммерческого сайт по обслуживанию автомобилей.
Общее количество знаков ~127 тысяч.
От кандидата требуется хорошее понимание автомобильной тематики, понимание основ SEO и умение писать под них статьи. Хочется что бы исполнитель не бездумно выполнял ТЗ, а мог где то мог дать совет как сделать лучше.
Указывайте стоимость Вашей работы и количество знаков которые Вы можете реализовать в сутки.
Сайт большой, так что интересно долгосрочное сотрудничество. В приоритете безопасная сделка.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт3 года назад
Под проект NKT ищу копирайтера для написания SEO текстов (по ТЗ с указанием объёма текста и количеством ключей). Ищу специалиста который разбирается в радио электронике. Большой плюс если ранее работали в этой тематике. Укажите названия сайтов ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт3 года назад
Написать SEO-тексты под категории товаров. Требование: проанализировать конкурентов перед написанием. По окончании работ предоставить отчет в виде: группа запросов - страница - параметры текста (объем,тошнота,уникальность) - параметры текста конкурента 1 - параметры текста конкурента 2. Запросы предоставлю.Копирайтинг10 заявокЗакрыт3 года назад
1 тема: рассказываем об основных биржах фриланса русскоязычных2 тема: рассказываем об основных биржах фриланса англоязычныхсписки этих бирж еще обновим, но основные уже созданы как подрубрики на сайтеКопирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Необходимо написать качественные сео-тексты под ключ запросы на сайте tdoo.ru. Срок - за неделю. Оплата по факту выполнения задания. По вопросам пишите в лс.Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно написать описание для карточек товара - это уникальный текст к определенной категории. То есть, допустим, есть категория мешки для мусора 120 литров - в ней есть товары, вот на странице этих товаров и будет размещен ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо подписать каждую картинку. Требования: все описания пронумерованы, с маленькой буквы, без точки на конце, списком в столбик, в вордовском листе. Как выполнять: видите картинку, пишите то, что видите и описываете 2-3 словами , например, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходим копирайтер на тему заработка, бизнеса, обзоры финансовых сайтов и тому подобное Количество символов от 4000 и выше Желательно иметь знания о способах заработка, чтобы понимать базовую терминологию Укажите цену за 1000 символов, и как долго сможете работать.Копирайтинг26 заявокЗакрыт3 года назад