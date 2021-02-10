SEO-тексты

КопирайтингЗакрыт10 заявок504 просмотра
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Написать SEO-тексты под категории товаров.

Требование: проанализировать конкурентов перед написанием.

По окончании работ предоставить отчет в виде:

группа запросов - страница - параметры текста (объем,тошнота,уникальность) - параметры текста конкурента 1 - параметры текста конкурента 2.

Запросы предоставлю.

3 года назад
Ginza9
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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