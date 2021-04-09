bogdanov-daniil

Копирайтер

Я начинающий копирайтер и только-только вливаюсь в эту работу.

У меня пока мало опыта, всего один месяц, но его недостаток я компенсирую большими амбициями и хорошей базой знаний, поэтому любой текст будет на высоком уровне.

Пишу на почти любые тематики.

Что я могу:

-Тексты для главной страницы.

-Тексты для категорий.

-Описания товаров.

-Информационные статьи

-SEO/LSI копирайтинг.

Цена:

Ориентир 65 рублей/1000 символов, дальше — исходя из предложения.