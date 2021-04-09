bogdanov-daniil

Даниил Богданов bogdanov-daniilbogdanov-daniil
23 годаРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Копирайтер
Я начинающий копирайтер и только-только вливаюсь в эту работу.
У меня пока мало опыта, всего один месяц, но его недостаток я компенсирую большими амбициями и хорошей базой знаний, поэтому любой текст будет на высоком уровне.
Пишу на почти любые тематики.
Что я могу:
-Тексты для главной страницы.
-Тексты для категорий.
-Описания товаров.
-Информационные статьи
-SEO/LSI копирайтинг.
Цена:
Ориентир 65 рублей/1000 символов, дальше — исходя из предложения.
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