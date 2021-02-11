Статьи на тематику Сидр, Пиво

11 текстов, объем каждого текста ~1700с. +-200с. Абзацы ( примрено по 3-5 предложений), список (1), подзаголовки (на такой объем 1-2). Есть ключевики. Срок - воскресенье, стоимость 80 руб/1000 симв (если ваша цена выше, можете не откликаться, бюджет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать качественный копирайт на след. темы:
1. Как приготовить сидр в домашних условиях (8000 сим. без пробелов) (уникальность от 90%)
2. История сидра (6000 сим. без пробелов) (уникальность от 90%)
3. Виды сидра (6000 сим. без пробелов) (уникальность от 90%)
4. Игристый сидр - что это? (5000 сим. без пробелов) (уникальность от 90%)
5. Из каких фруктов делают сидр? (6000 сим. без пробелов) (уникальность от 90%)
Оплата 30 грн. / 1000 сим.
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