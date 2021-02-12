Написать юзербот телеграмм

Добрый день! Необходимо составить пять описаний для сервисных центров на портале [url=https://servicerating.ru/]https://servicerating.ru/[/url] Описание (“О нас”) от 750 знаков (до 1500 максимум). Туда можно писать: [list=1][*]Какая их основная специализация [*]Среднее время ремонта [*]Средняя стоимость ремонта [*]О качестве предоставляемых услуг [*]Гарантии [*]Профессионализме сотрудников (их образовании) [*]Оснащение ...